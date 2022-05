Bien que les bleus aient récemment tenu leur conférence VisiON, les seuls processeurs réellement dévoilés ont été des versions mobiles haute performance d’Alder Lake. Pour autant, si les CPU Sapphire Rapids ont été abordés (et même vu de très près), aucune date précise n’a été communiquée pour une disponibilité libre pour les professionnels.

Hé bien, la machine à rumeur s’est remise en marche, puisque le bruit court que des certains Xeon W-3400 et W-2400 seraient dévoilés le quatrième trimestre 2022. Prévue pour aller de pair avec le chipset W790 (un certain Fishhawk Falls), la gamme se scinderait entre des HEDT — de quoi concurrencer le segment abandonné des Threadripper ? — avec 24 cœurs maximum, et la version premium, probablement réservée aux serveurs, qui intégrera jusqu’à 56 cœurs, en sus de la HBM. Au niveau architectural, rien de nouveau par rapport aux présentations précédentes : chiplets, design Golden Cove, pas de E-Cores, et roulez jeunesse !

Quant à la treizième génération de processeurs grand public, Raptor Lake, les bruits de couloir sont encore plus précis, car le mois d’octobre est mentionné pour leur sortie. Seuls les P-Core évolueraient pour gagner en IPC grâce à la microarchitecture Raptor Cove. Puisque la lithographie demeure en Intel 7 (anciennement 10 nm), ces nouveaux processeurs sont attendus compatibles le chipset série 600 déjà existant, conservant même la double casquette DDR4/DDR5, bien qu’un refresh 700 soit apparemment au programme. Enfin, les fréquences verraient un sacré boost avec 5,8 GHz maximum selon les dernières fuites, le tout sans augmentation de TDP, un point sur lequel nous restons dubitatifs. Rendez-vous dans 5 mois pour le test ? (Source : Wccftech)

Sapphire Rapids, on l’a pourtant vu de près !