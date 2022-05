Si Intel n’est définitivement pas timide quand il s’agit de montrer sa prochaine série Meteor Lake, la firme n’en a pas terminé avec ses présentations concernant ses nouvelles gammes. En effet, non pas pour le Computex comme son confrère AMD, mais aux Hot Chips 34, les bleus ont prévu de causer de leurs nouvelles technologies, à savoir Foveros, enfin pour tous, avec Meteor Lake et son successeur Arrow Lake. Pour rappel, ces deux bousins sont prévus respectivement pour 2023 et 2024, sachant que 2022 devrait nous vers la fin d’année un Raptor Lake dont les nouvelles sont, elles, peu disponibles (un potentiel refresh ?).

Il est là, le Meteor Lake en chiplet !

La source de tout cela ? La mise en ligne du programme de ces fameux Hot Chips 34, prévues pour le 21 août. Orienté moins grand public et plus lithographie et procédé de fabrication, il est tout naturel de voir le fondeur de Santa Clara expliquer sa vision des chipets : liés sous un même package, contrairement aux rouges ou l’interconnexion s’effectue directement par le substrat. En outre, la conférence verra se dérouler quelques tutoriels sur les CXL, comment optimiser pour les prochains GPU (Ponte Veccio et Radeon MI200 en tête). NVIDIA ne sera pas en reste avec des informations sur Grace ; tout comme MediaTek qui ira causer de son Dimensity 9000 ou encore Groq dont le patronyme nous fait encore et toujours bien marrer. Rendez-vous en août pour des informations croustillantes ! (Source : Tom’s Hardware)