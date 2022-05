Le doute n'est plus vraiment permis, c'est bien au Computex 2022 que Lisa Su devrait en toute logique parler du futur de la gamme Ryzen avec Zen 4 et Raphaël ! Avant le weekend, Lisa Su avait encore pris le temps d'un petit tweet pour rappeler sa présence au salon et plus spécifiquement son intervention programmée très précisément au 23 mai à 14:00 GMT+8 - ce qui correspond au 23 mai à 8h du matin chez nous... Eh oui, c'est donc bien dans quelques minutes que ça commence et l'image que Lisa a collée avec son tweet semble être un indice très clair de l'un des grands sujets de conversation de l'évènement ! Voyez plutôt :

Looking forward to our keynote @computex_taipei on May 23rd. Excited to share the latest in high-performance computing from @amd and our ecosystem partners! pic.twitter.com/Z5gnKsh35K — Lisa Su (@LisaSu) May 20, 2022

Notre poster officiel remasterisé pour l'occasion !

Par ailleurs, vous aurez aussi remarqué que l'agitation a été de mise ces derniers jours et les fuites de plus en plus nombreuses. Bien qu'ils aient plus ou moins rapidement (mais futilement) effacé leurs spoilers, ASRock et GIGABYTE ont confirmé à leur manière leur intention d'y dévoiler au moins le haut de gamme de la carte mère AM5 avec les chipsets X670 et/ou X670E (« E » pour « Extreme » semblerait-il). Donc 2 sur 3 ? C'est donc probablement à ce moment-là que l'on saura ce qui les distinguera réellement l'un de l'autre, et peut-être aussi si ces X670 sont bel et bien constitués d'un couple de deux puces individuelles comme cela est spéculé depuis un petit moment et comme on a pu le voir encore récemment sur une représentation du PCB d'une ASUS Prime X670-P WiFi (ci-dessous).

Les paris de dernière minute sont ouverts : vrai ou fake ?

Enfin, chez GIGABYTE, cartes mères AM5 X670 AORUS Xtreme, AORUS Master, Pro AX et Aero D qui ont été mentionnées dans un communiqué de presse officiel (passage effacé depuis, mais toujours visible ici), tandis qu'ASRock avait évoqué l'existence du flagship Taichi X670E et de son édition spéciale Taichi X670E Carrara pour le 20e anniversaire de l'entreprise sur YouTube, dans une vidéo désormais cachée. Pour ceux que ça botte, le live d'ASRock aura lieu ici le 26 mai à 5h du matin. N'oublions pas aussi les différents modèles mentionnés par le leaker "prof" momomo_us ou encore les modèles MSI mis en évidence par un autre twitto (et clairement un accro de l'emoji) :

X670E Taichi

X670 PG Riptide

X670 Phantom Gaming 4

X670 Steel Legend — 188号 (@momomo_us) May 20, 2022

MPG X670E CARBON WIFI

????????????????????????????????????????????????????????????????????????+???????? 90A ,brand new appearance

PRO X670-P WIFI

????????????????????????????????????????????????????????+???????? 80A, huge huge huge upgrade



HDMI 2.1 FRL + DP 1.4 HBR3 @ 4K120????

2.5G+WIFI 6E



GODLIKE????

ACE????



btw, ID with New Symbol? ???????????? pic.twitter.com/eV5k1DmPdR — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) May 22, 2022

Et puis pour la peine, voici aussi une petite prédiction de la part d'un autre leaker reputé, cette fois-ci concernant les Ryzen 7000 :

Just a prediction:

7950X single:5.4GHz all:5.0GHz

7900X single:5.3GHz all:5.0GHz

7800X single:5.2GHz all:5.0GHz

7600X single:5.1GHz all:5.0GHz — Greymon55 (@greymon55) May 21, 2022

Bref, tout ça sent fort la fuite organisée et le teasing de dernière minute, et c'est réussi ! Nous sommes bien impatient de voir le contenu de l'annonce d'AMD, en espérant évidemment que celle-ci soit à la hauteur des attentes. Y'aura-t-il quelque de chez nous pour vous en faire un live ? Peut-être, peut-être pas, mais il faut reconnaitre que l'horaire n'y est pas très favorable. Dans tous les cas, on ne manquera pas de vous faire part des grandes annonces par la suite. Petit rappel au passage de cette rumeur de février qui affirmait qu'AMD souhaitait lancer les Ryzen 7000 un peu plus tot que prévu, avec une disponibilité au courant de l'été, ce qu'une annonce au Computex devrait pour le coup confirmer ! En attendant, c'est directement ci-dessous que vous pourrez suivre l'événement d'AMD. (Sources : Videocardz, Wccftech)