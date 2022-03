Si les Chromebooks — des PC portables orientés réseau, muni d’un OS développé par Google (dérivé de Linux, pas de panique) servant à exploiter tous les projets (e.g. Google Docs) de la firme — n’ont pas connu un grand succès dans notre royaume du camembert, tel n’est pas le cas au pays de l’Oncle Sam. En effet, les bousins rencontrent un succès relatif du fait de leur prix souvent plus abordable qu’un bousin sous Windows, en dépit d’une quantité de stockage limitée.

Or, depuis 2011 qu’existe la gamme, impossible d’y lancer Steam dessus, faute d’application compatible. La rumeur d’une compatibilité avait couru en juin de l’an dernier, sans que cela ne se confirme dans les faits… voilà désormais chose faite ! Valve a en effet officialisé son débarquement sur la plateforme de Google, mais en version alpha : niveau stabilité, mieux vaut ainsi ne pas se faire trop d’illusions pour le moment.

Sinon, pour se divertir sur Chrome OS, il y a d’autres possibilités !

Pour ce faire, il faudra tout d’abord un modèle compatible, c’est-à-dire un bousin équipé d’un i5 minimum, de 8 Gio de RAM et d’un CPU de 11e génération. En fait, la liste des appareils compatibles se limite à 7 modèles : l’Acer Chromebook 514 (CB514-1W), 515 (CB515-1W) et Spin 713 (CP713-3W), les ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) et CX9 (CX9400), le HP Pro c640 G2 Chromebook et le Lenovo 5 i-14 Chromebook. Un positionnement difficilement cohérent avec les prérequis Linux de Steam (sur lequel, rappelons-le, Chrome OS se base) qui peut s’installer sur à peu près n’importe quoi… Souci de stockage ? GPU jugé insuffisant ? Limitation de la alpha ? En tout cas, Proton est bien au rendez-vous, ce qui tend à pencher vers la volonté de proposer une expérience acceptable sur les titres Windows ; sans compter le stockage anémique (démarrant à 32 Gio sur certains modèles, même en 2021 !). À voir donc ce qu’il en sera en pratique ! Si jamais vous êtes intéressé, toutes les instructions sont par ici.