Alors que le 10 mai approche, et que c'est la date supposée d'arrivée du refresh RDNA 2, on assiste à des fuites de performances. C'est ainsi que WCCFTech a pu passer ces cartes au révélateur TimeSpy, accompagnées d'un 5800X3D, et de la DDR4 3600, sans oublier les pilotes 22.10-220411n sous Windows 10. Dans le classement, la RX 6950 XT trône en tête, avec 22209 points au test Graphic, quand la RTX 3090 Ti est à 20855. Notez que cette dernière, poussée à 2200 MHz et avec de la GDDR6X à 23.5 Gbps a donné 22408 points.

La RX 6750 XT, pour sa part, a terminé à 13999 points, ce qui la met devant la RTX 3070, derrière la RTX 3070 Ti, mais bien devant la RX 6700 qui a envoyé 12029 points sur le même test. Enfin, la RX 6650 XT se place à mi-distance entre la RX 6600 XT (9244 points) et la RX 6700 XT (12029 points) avec 10262 points. Le refresh a donc l'air en forme, cela se voit par les gains sur ce bench par rapport à la carte qui va être remplacée.

Par nature, les tests 3DMark sont toujours favorables aux RDNA 2, Ampere n'y brille pas spécialement, il est donc compliqué de voir le vrai rapport de force en gaming entre les deux meilleurs ennemis sur un benchmark. Il faudra plein de jeux pour voir, et surtout il sera urgent d'attendre la relève. Car si les flagships RDNA 3 et Lovelace devraient pomper dur, les cartes inférieures devraient offrir de belles perfs dans des consommations tout à fait en phase avec Ampere et RDNA 2, sans oublier les améliorations pour le ray tracing ou le Deep Learning.