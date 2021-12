no ragotz

Avec le AMD 4700S, AMD a trouvé le moyen d’écouler ses dies défectueux de PlayStation 5 : les intégrer dans une carte mère somme toute très basique, conserver la GDDR6 comme mémoire centrale et vendre le tout à qui le souhaite. Cependant, entre le nombre de lignes PCIe fortement réduit (le GPU étant limité à la norme 2.0 en x4) et les contreperformances remarquables de la RAM absolument pas compétente dans des accès aléatoires, le bousin ne fait clairement pas envie aux power users, même peu fortunés.

Pour remédier à cela, AMD aurait une nouvelle carte en préparation, la AMD 4800S. Un cliché vient de fuiter, ainsi que quelques maigres informations : architecture Zen 2, PCB toujours vide en connectiques PCIe (bien qu’un slot M.2 soit de la partie pour un SSD ou une carte WiFi) mais un format micoATX un peu plus attrayant et, surtout, un bundle avec une RX 6600 XT de chez PowerColor, doublé de la compatibilité PCIe 4.0 côté mobale. Selon toute vraisemblance, il est encore question d’un recyclage d’un APU de console — qui a parlé de XBox ? –, un peu mieux pensé puisque les ventirads AM4 seraient cette fois-ci compatibles.

Puisque le 4700 S intégrait sa propre RAM et que les slots DDR4 sont également absents de notre cliché du jour, le système est probablement toujours épaulé par de la GDDR6, autant dire que les performances ne risquent, une nouvelle fois, pas de faire briller les yeux. Prévu pour le premier trimestre 2022 et assemblé par MSI, il va falloir un tarif compétitif pour que le bousin présente un réel intérêt, à moins que la stratégie ne soit de compter sur le GPU et la pénurie pour vendre le pactole avec une marge raisonnable ! (Source : VideoCardz)