Le 4700 S est un bel OVNI dans le domaine des CPU, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que du recyclage des puces gravées pour la PS5, probablement celles défectueuses sur l’iGPU puisque ce dernier est y est tout bonnement désactivé. Si les puces du genre ne sont pas vraiment nouvelles, cette fois-ci le bousin est listé et vendu directement par AMD, uniquement en Asie par contre.

La carte en question, au format miniITX

Avec 8 cœurs et 16 threads Zen 2 cadencés à 3,6 GHz de base et 4,0 GHz en boost, le nouveau venu semble avoir des arguments plutôt convaincants pour qui souhaiterait se monter une configuration peu chère... mais c’était sans compter la GDDR6. En effet, APU de console obligeant, notre chère carte mère intégrant le 4700 S vient avec 8 ou 16 Gio de VRAM soudée de cette technologie. Ne vous laissez pas tromper par l’appellation, cette GDDR a été conçue pour les GPU, un monde dans lequel le débit, c’est-à-dire la quantité de données maximale passant par seconde, est prioritaire sur la latence (temps entre une demande et son arrivée) ; et, sur CPU, le compromis inverse est le plus souvent préféré. Reste que le changement de contrôleur mémoire a dû rendre la DDR4 incompatible, expliquant ainsi l’étrangeté du ce kit 4700S.

Testé par nos confrères de chez Tom’s Hardware, le processeur sort des performances qui sont loin d’être folles, et les acheteurs ne pourront même pas se contenter d’un iGPU performant puisque celui-ci est inaccessible (et la connectique interne en PCIe 2.0 x4 pour un éventuel GPU dédié ne fait pas vraiment envie). Pour vous donner un ordre d’idée, le bousin se fait battre à plate couture par le 3400G en multicœurs (23 % en faveur du second), en dépit d’une génération microarchitecturale d’écart pour notre PS5. En monocœur, c’est légèrement mieux, mais objectivement toujours pas « bon », avec un score voisin du 180, et, comme supposé, la bande passante RAM réelle atteint des sommets, soit environ 90 Gio/seconde en copie — le double de la DDR4 ! Pour 400 $ environ, qui comprennent la mémoire vive et la carte mère, difficile de le conseiller pour un quelconque usage, quand le 4300GE ou le Ryzen 1600 AF se trouvent dans le commerce pour largement moins cher, offrant pour le premier un iGPU et pour le second plus de cœurs. Mais bon, s’il y a quelques acheteurs, cela apportera toujours quelque biftons, c’est déjà cela de pris sachant que les dies sont vraisemblablement inutilisables pour les consoles !