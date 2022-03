Après avoir présenté l'ULTIM8 PLUS, identique au modèle phare ULTIM8 de la marque, mais pensée pour les gens un peu plus costauds, voici que REKT dévoile une ULTIM8-RS, toujours très identique à la référence originale, mais cette fois-ci légèrement plus petite et relookée par-ci et par-là ! Par exemple, le poids passe de 24 à 23 kg, l'assise fera 52,5 cm au lieu de 57 cm, elle sera donc d'autant mieux adaptée aux plus petits gabarits souhaitant faire un avec leur chaise et pour le coup, elle sera également moins chère.

Rembourrage haute densité (certes, un peu moindre à 55 kg/m3 ici contre 65 kg/m3 pour l'ULTIM8), armature et pied en métal, et vérin hydraulique de classe 4 sont toujours de la partie. Le support d'une charge maximale de 150 kg et l'inclinaison de 90 à 180° également. Chacune des 5 roues possède un diamètre de 60 mm. Enfin, le revêtement de la chaise est toujours en tissu et signé Elastron, ce qui est certainement une bonne chose pour la durabilité, le confort et la respirabilité de l'ensemble.

Outre la réduction en taille, l'ULTIM-RS propose aussi un design un peu différent, un peu plus racé, mais néanmoins bien loin d'être inédit. Les amateurs de chaises de « course » ne devraient toutefois pas trouver à en redire, quant aux autres, on doute un peu qu'ils soient toujours là. Au passage, REKT a modifié l'intégration de l'appui-tête et du coussin lombaires, désormais montés sur lanières et donc plus facilement ajustables. C'est un poil moins esthétique, il faut l'avouer, mais ça fera le taf et cela reste amovible. Le dernier point important à noter est la présence d'accoudoirs 3D, ajustables en hauteur, en profondeur et en pivot, mais qui ne permettront pas de régler la largeur comme avec les accoudoirs 4D de l'ULTIM8 classique, dommage.

À la différence des modèles supérieurs, l'ULTIM8-RS vous laissera le choix entre 7 couleurs pour sa carrosserie, au lieu de 5 et 6. Vous y trouverez évidemment toujours le Carabean Blue, Light Grey, French Blue, Deep Grey, Graphite Black et True Red, mais maintenant aussi du Pastel Pink, de quoi, on l'imagine, cibler un public un peu plus large. Ce que son prix moins élevé devrait d'ailleurs également lui permettre de faire, puisqu'elle est à 299 € (livraison offerte), contre 349 € pour l'ULTIM8 et 399 € pour l'ULTIM8-PLUS. La garantie sera toujours de 2 ans.