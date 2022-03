Voilà une rumeur qui revient. La prochaine génération Zen 4 n'ets pas encore là que la question de la consommation revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui, Greymon55 annonce que le gros Zen 4 aura bien 16 coeurs et 32 threads, et aurait un TDP de 170 W. Son petit frangin le 12 coeurs / 24 threads serait à 105 W. Autre chose, il n'y aurait pas, sur cette génération, de puce qui dépasserait 32 threads, chose qui n'est pas pour autant acquise pour l'après Zen 4 nommé Granite Ridge. Il faut dire qu'en réservant les grosses puces aux pros, y compris les Threadripper, AMD crée un fossé important pour les particuliers ou semi-pros ayant besoin de plus que ça.

Revenons-en au sujet ! Le TDP de 170 W voudrait-il dire qu'AMD a changé désormais son approche ? Si Intel continue de donner un TDP "fantaisiste", il donne au moins une info importante, à savoir indiquer la consommation maximale en charge, comme le Maximum Turbo Power qui est respecté comme en atteste notre test Alder Lake. C'est important pour calibrer le refroidisseur, clairement. C'est de plus un secret de polichinelle qu'un Ryzen 7 ou 9 consomme plus que ce que le TDP indique, parce que ce dernier justement prend la valeur que chaque constructeur veut bien lui donner (comme par exemple la capacité que doit avoir le refroidisseur pour expulser les joules rebelles).

Sur notre test, le 5950X consomme à lui seul plus de 160 W, donc il ne serait pas déconnant de dire que son successeur sera dans ces eaux-là. Il sera donc intéressant de voir quelle sera l'approche d'AMD vis-à-vis du TDP, et comment il va la corréler au PPT, pour plus de clarté et de réalisme. Rendez-vous dans quelques mois, au Computex, il pourrait s'y passer des choses !

Lui, il est à 105 W...