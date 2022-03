Souvenez-vous, nous en avions parlé en septembre 2021 lorsque la Commission européenne avait présenté sa nouvelle proposition pour harmoniser les câbles de chargement sur la base du standard USB-C pour le branchement et USB-PD (Power Delivery) pour le chargement ! Une petite révolution qui permettrait grandement de faciliter le chargement de nos nombreux appareils électroniques à batterie du quotidien, réduire le bordel des câbles et accessoirement le nombre de déchets. Depuis, les choses ont quelque peu bougé et une nouvelle proposition a été déposée en février dernier par Alex Agius Saliba (qui est en tête de cette affaire au Parlement européen), afin de compléter celle de l'année précédente par la CE.

Cependant, sa proposition est pour le coup bien plus extensive que celle de la Commission européenne et envisage aussi un emploi du temps plus serré pour sa première application. D'abord, il veut réduire à 12 mois l'application de la mesure, au lieu des 24 proposés par la CE. Ensuite, le parlementaire ne voudrait pas que le travail de la CE se limite uniquement aux smartphones, aux tablettes et aux écouteurs. Selon lui, il faut saisir cette occasion pour ratisser le plus large possible. Ainsi, il voudrait aussi d'inclure les liseuses, les PC de petites puissances, les claviers, les souris, les écouteurs sans-fil, les montres connectées et tous les jouets possédant une batterie rechargeable ! Avant fin 2028, la Commission se verrait aussi obligée d'adopter de nouveaux textes pour inclure encore davantage d'appareils dans la liste, notamment ceux nécessitant une recharge jusqu'à 100 W, avec une application des textes en 2030. Auparavant, Agius Saliba voudrait aussi que la CE s'attaque à harmoniser les systèmes de recharge sans fil d'ici à 2025, avec une entrée en vigueur au plus tard 6 mois après l'adoption du texte, au lieu des deux (longues) années habituellement laissées aux fabricants pour s'adapter.

Voilà qui est effectivement ambitieux et promet d'être intéressant. Agius Saliba a bon espoir que l'Europe arrivera à signer un accord sur le sujet d'un port unique de recharge mobile d'ici la fin de l'année. Réaliste ou trop optimiste ? On verra bien. Rappelons en tout cas que tous les fabricants ne sont pas emballés par la mesure, enfin, Apple en particulier, qui se verrait ainsi être obligé d'abandonner son connecteur propriétaire Lightning. Selon le constructeur, cette mesure freinerait l'innovation et provoquerait une nouvelle montagne de déchets électroniques... (Source)