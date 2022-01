RX 6500 XT : ça sent bon et ça arrive !

AMD ne tardera pas à dévoiler les specs de sa RX 6500 XT, cadette des puces RDNA 2, et en même temps pionnière des cartes gravées avec le node N6 de TSMC. C'est demain que les annonces commenceront à tomber, et pourtant, il semblerait que les specs finales viennent de fuiter. On conserverait le NAVI 24XT des rumeurs, avec les 1024 unités de calculs, ainsi que 4 Go de GDDR6 sur bus 64-bit.

Ce qui changerait par rapport aux dernières infos qui volent dans les airs, c'est la vitesse de la VRAM, désormais estimée à 18 Gbps contre 16 auparavant. La bande passante passerait de 128 à 144 Go/s, ce qui reste quand même déroutant pour les performances même avec 16 Mo d'Infinity Cache. Cela serait d'autant plus déséquilibré au premier abord que les fréquences du GPU seraient affolantes. La carte moulinerait à 2610 MHz de base, et son turbal passerait à 2815 MHz ! Le TDP serait de 107 W, et elle serait a priori la dernière carte RDNA vendue au détail, la RX 6400 devrait rester réservée aux OEM.

Si l'annonce ne tardera plus à intervenir lors du CES, dès demain, le lancement en boutiques serait pressenti pour avoir lieu le 19 janvier. Il sera intéressant de voir le comportement en jeu FHD, avec un GPU très véloce, et une BP maigrelette, nous verrons si l'arbitrage fait par AMD était le bon. (Source VDCZ)