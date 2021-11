Alors que les puces K et KF sont sorties des usines d'Intel, la question demeure pour les processeurs Alder non K. Dell a vendu la mèche en mettant à jour ses machines, et donc les fiches produits. Voilà ce qu'il faut en retenir, car il y a des choses intéressantes à dire une fois les tableaux visualisés.

qui C/T Freq P-Cores / E-CORES / TB PC L3 i9-12900 16/24 2.4 / 1.8 / 5.1 GHz 30 Mo i9-12900F 16/24 2.4 / 1.8 / 5.1 GHz 30 Mo i7-12700 12/20 2.1 / 1.6 / 4.9 GHz 25 Mo i7-12700F 12/20 2.1 / 1.6 / 4.9 GHz 25 Mo i5-12600 6/12 3.3 / 0 / ? 18 Mo i5-12400F 6/12 2.5 / 0 / ? 18 Mo

Premièrement, tous les i7 et i9 conservent les E-Cores, a contrario des i5 exception faite des 12600K et KF. Du coup, ce sont de vrais hexacores, à l'ancienne pourrions-nous écrire, et on voit que le 12600 et le 12400F ne diffèrent, pour ce qu'on sait, que par la fréquence de base plus haute sur 12600. Si vous vous souvenez, nous avions incorporé un 12400F ES, qui oscillait entre 3.4 et 4.4 GHz, tout coeur sous PL1, un seul coeur à donf, 4 GHz étant sa fréquence tout coeur sous PL2. Et tous ont un TDP de 65 W, ce qui implique que le PL1 et le PL2 sont respectés cette fois, et plus les mêmes comme sur puces K, avec un TAU de 56 s. Souvenez-vous que le PL1 se nomme à présent Processor Base power, et le PL2 Maximum Turbo Power. Autre rappel, les puces F n'ont pas d'iGPU actif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste désactivé.

Ils devraient arriver en boutiques à partir de janvier prochain, à des prix qui devraient en faire, surtout le 12400F, le meilleur rapport prix/perf, le 12600K étant celui qui bénéficie du ratio patate/gaming le plus intéressant. En tout cas, ces deux CPU sont ceux qui ont la meilleure efficacité énergétique selon nos calculs. Merci Dell !