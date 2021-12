Alors que les rumeurs autour d'un radbox fourni par Inter sur ses prochains CPU Alder Lake au TDP de 65 W se faisaient de plus en plus pressantes, voilà que Momomo_us de la Twittosphère montre l'engin. Nous devrions dire les engins, car le géant bleu devrait déployer une gamme de 3 radboxs, adaptés aux gammes Alder Lake, allant des Core i9 aux probables Pentium ou Celeron, le tout sans dépasser 65 W d'ex PL1 devenu Processor Base Power et 117 W d'ex PL2 devenu Maximum Turbo Power depuis Alder Lake.

Ils portent des numéros de série, le RH1 est de tous le plus gros et le plus épais, il serait destiné aux Core i9 non-K, tandis que le RM1 irait aux Core i7 non-K, i5 non-K et Core i3. Enfin, le RS1 irait sur les gammes inférieures non dévoilées par Intel et qui sont supposées être ces fameux Pentium et Celeron.

En tout cas, il est clair qu'un vent de modernité souffle enfin sur l'austérité des radbox Intel, aussi tristounets que le dernier épisode des Feux de l'Amour, si jamais un tel épisode est prévu, et si un dieu supérieur nous prête une vie assez longue pour tenir jusque là. Cerise sur la tarte aux concombres, les LED RGB font même leur apparition, excepté pour le plus petit RS1 pour lequel le visuel ne le laisse pas penser. RDV début janvier pour avoir des confirmations.

Image HD @ VDCZ