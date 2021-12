Il y a quelque temps, un gros mois globalement, on apprenait via Intel et Microsoft que les CPU Alder Lake posaient des soucis avec certains jeux et DRM, mais c'était éloigné de la vérité. En effet, ce sont les DRM, nos chers et tendres procédés anticopie plus chiants qu'une dictée de Pivot, qui posent soucis. Incapable de reconnaitre l'architecture hybride Alder, le DRM croit que deux machines utilisent le même jeu au même moment, du fait des coeurs-E et des coeurs-P. La liste était longue, et 51 titres étaient touchés, et les deux géants bossaient avec les studios pour résoudre le problème au cas par cas.

À ce jour, un bilan est fait, que ce soit sous Windows 10 et Windows 11, et c'est presque terminé. Les trois titres qui continuent de boiter de l'arrière-train sont Madden 22, Fernbus Simulator, et Assassin's Creed Valhalla. Pour contourner cette permanence, un soft MSi et GIGABYTE avait été lancé, conjointement avec un UEFI qui activait le mode Gaming. Pour ces trois titres, il va falloir continuer de ruser et truander les DRM en lui ne montrant que les coeurs-P, sans quoi il ne sera pas fichu de lancer le jeu. Mais le futur est plutôt prometteur, les développeurs vont pouvoir à présent intégrer la chose, comme DENUVO par exemple, et ne pas rendre l'usage des DRM plus restrictif qu'il ne l'est déjà.