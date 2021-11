On sait déjà depuis le mois dernier qu'Alder Lake et sa son architecture hybride allait poser problème avec certains DRM, Intel avait prévenu les développeurs dans son guide dédié à la 12e génération Core - testée en bonne et due forme par nos soins - et travaille en principe déjà avec la plupart d'entre eux pour régler ce problème, qui peut évidemment être gênant. Le fondeur a maintenant publié la liste des jeux dont les DRM sont affectés, mais le nombre de titres n'est pas le même selon si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11. Voici d'abord celle qui concerne les joueurs sous Windows 11 :

Anthem



Bravely Default 2



Fishing Sim World



Football Manager 2019



Football Manager Touch 2019



Football Manager 2020



Football Manager Touch 2020



Legend of Mana



Mortal Kombat 11



Tony Hawks Pro Skater 1 and 2



Warhammer i

Assassin's Creed: Valhalla



Far Cry Primal



Remote bus simulator



For Honor



Lost in Random



Madden 22



Maneater



Need for Speed ​​- Hot Pursuit Remastered



Sea of ​​Solitude



Star Wars Jedi Fallen Order



Tourist Bus Simulator



Maneater

Notez que les titres en gras sont ceux qui devraient profiter d'un patch spécifique à la mi-novembre avec l'arrivée d'une nouvelle mise à jour de Windows 11. Pour les autres, Intel se penche sur le problème directement avec les développeurs pour trouver une solution le plus rapidement possible. Entre-temps, il existe toutefois une parade pour pouvoir continuer à jouer sans attendre ou dans le cas votre jeu ne reçoit jamais de patch. Il s'agit d'une méthode pour contourner le fait que le DRM ne sait pour l'instant que faire des E-Cores, qu'il identifie comme un système à part, d'où les problèmes.

Pour ce faire, comme expliqué ici, il faut se rendre dans le BIOS et activer le Legacy Game Compatibility Mode (qui est également utilisé par le Game Mode qu'AMD avait introduit avec les premiers Threadripper pour contourner le problème qu'on certains jeu face à un nombre de threads trop important), sauvegarder, continuer le démarrage normal de l'OS, activer la touche d'arrêt du défilement, lancer le jeu, puis penser à désactiver la touche d'arrêt du défilement à la fin de la session. Vous vous en doutiez, l'opération a pour conséquence de simplement mettre les E-cores en standby.

Si vous en êtes encore à Windows 10, probablement comme la majorité pour l'instant, cette méthode de contournement est également applicable, en sachant toutefois qu'aucun patch dédié n'a été promis pour l'ancienne version de l'OS, vous serez donc essentiellement dépendant du bon vouloir des développeurs pour chaque jeu. De ce fait, il y aura évidemment aussi l'option de simplement franchir le pas et passer à Windows 11, qui aura peut-être reçu son patch entre-temps... Enfin, précisons aussi que la liste de jeux affectés est plus longue pour Windows 10. En plus de la liste ci-dessus, voici les autres jeux dont les DRM posent problème avec Alder Lake uniquement sous Windows 10 :

Ace Combat 7



Assassin's Creed Odyssey



Assassin's Creed Origins



Code Vein



eFootball 2021



F1 2019



Far Cry New Dawn



FIFA 19



FIFA 20



Football Manager 2021



Football Manager Touch 2021



Ghost Recon Breakpoint



Ghost Recon Wildlands



Immortals Fenyx Rising



Just Cause 4



Life is Strange 2



Madden 21



Monopoly Plus



Need For Speed ​​Heat



Scott Pilgrim vs The World



Shadow of the Tomb Raider



Shinobi Striker



Soulcalibur VI



Starlink



Team Sonic Racing



Total War Saga - Three Kingdoms



Train Sim World



Train Sim World 2



Wolfenstein Youngblood



Voilà, il n'y a plus qu'à souhaiter que tous les développeurs jouent le jeu, pour Windows 11, comme pour Windows 10. Mais il n'est pas impossible non plus que cela finira par contraindre certains à passer à la dernière version de l'OS... La liste officielle tenue par Intel est disponible ici, elle sera mise à jour au fur et à mesure de la distribution des patchs.