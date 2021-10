Alder Lake arrive, et de nombreuses marques ont affirmé vouloir proposer un kit LGA1700 à leurs AIO existants. Pour autant, est-ce que cela garantit un fonctionnement optimal sur la nouvelle puce des bleus ? A priori non, par rapport aux kits AIO déjà pensés pour le LGA1700. WCCFTech a publié une photo de 3 AIO, avec empreinte de pâte thermique sur le waterblock. La pression n'y est pas du tout identique, et on peut voir qu'il y en a qui ne font que "frôler" le heatspreader.

Les MSi K360 et S360, pensés pour être compatibles LGA1700 en sortie de carton, montrent une uniformité de pression et d'étalage de pasta merdica. Les deux autres, qui sont compatibles via kits, en provenance de Corsair et de CoolerMaster, montrent un contact très partiel, et donc on peut en déduire des performances pas tip top.

Pour le coup, on aimerait bien savoir la raison. Igor's Lab l'a trouvée : l'épaisseur des CPU LGA1200/1150x supérieure, avec des AIO calibrés pour avoir une pression optimale sur ces modèles. Les Alder Lake étant moins hauts, lorsque vous vissez à fond les vis, élémentaire, elles arrivent en butée des pas de vis, la pression n'est alors pas totale sur le heatspreader d'Alder Lake. Attention donc si vous comptez réutiliser vos vieux AIO avec kit, il se pourrait qu'ils soient bien moins efficaces que ceux prévus nativement pour le LGA1700.