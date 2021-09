Et si on parlait Alder Lake, avec des zoulies photos

Alder Lake chauffe, vous le savez, il devrait y avoir un lancement en deux temps : 27 et 28 octobre présentation à la conférence innovation, et mise en boutique le 19 novembre. C'est le schéma qui tiendrait la corde actuellement. Un VPC aux US a mis en ligne les modèles et les prix des CPU du line-up, et c'est moins pire que la première fuite hollandaise. Voici les tarifs répertoriés par Provantage sur son site :

• 12600K box / tray : 288.77 $ et 283.59 $

• 12600KF box / tray : 261.77 $ et 263.15 $

• 12700K box / tray : 422.17 $ et 420.26 $

• 12700KF box / tray : 395.61 et 392.36 $

• 12900K box / tray : 604.89 $ et 605.92 $

• 12900KF box / tray : 578.13 $ et 578.49 $

Effectivement, c'est moins affreux, et ça semble se caler sur les Ryzen 5000, voire les Intel Core 11e gen. Une centaine de dollars en moins, pas sûr que les gens commanderont en Hollande, à moins que les tarifs en Europe soient abominables, entre taxes et COVID à financer. Par ailleurs, nous avons droit à deux belles photos du socket LGA1700, et des contacteurs sur le CPU.

D'ordinaire, ce sont des photos prises en mode ninja, d'une qualité moche, aussi ces clichés-là rompent vraiment avec cela. Certes, on n'apprend rien de plus sur les CPU, mais ils permettent d'avoir une vue précise. Ne pas oublier que le diable se cache toujours dans les détails !