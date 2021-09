no ragotz

AMD vient de publier ses premiers pilotes officiels Windows 11. Ce sont les chipsets drivers 3.09.01.140, qui succèdent aux récents 3.08 qui dataient du 23 août, mais qui n'étaient pas certifiés W11. C'est la seule différence. On notera que tous les chipsets AM4 et Threadripper TRX40/WRX80 sont compatibles, de même que tous les CPU AM4/Threadripper, sauf tous ceux qui sont de la génération Zen 1, à savoir les Ryzen 1000, les Threadripper 1000, les Ryzen mobiles 2000U et les APU Bulldo série A sur AM4 (les séries 9000). Premiers de cordée exclus de la fiesta, pas de pass transistorial pour eux !