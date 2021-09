Deathloop testé, et non, ce n'est pas de l'UE4 !

Deathloop a été livré. Ce jeu développé par Arkane le Lyonnais est présenté comme un Dishonored (du même studio) avec une action folle. Les avis sont partagés sur le titre, mais la presse semble l'apprécier quand même malgré une IA pas folichonne. Pour donner vie à cette journée en boucle, le studio a utilisé son moteur, le Void Engine dans sa dernière révision. La question, c'est de savoir comment les cartes pédalent avec ce titre qui gère aussi le FSR d'AMD, et le Ray Tracing de DXR.

En 1080p, en rastérisation classique, les RX 6900 XT et 6800 XT sont devant les RTX 3080 et 3080 Ti, ces deux étant au même niveau, limitation quelque part ? La RX Vega 64 est devant la RTX 2070, la Radeon VII colle à la RTX 2070 SUPER, la GTX 1060 est très proche de la RX 590. Avec du FSR, la RTX 3080 Ti reprend le dessus de peu face à la RX 6900 XT, la RTX 3080 reste derrière la RX 6800 XT. Toutes les cartes y gagnent, forcément, mais on sait que c'est un compromis visuel/perf. Si on y ajoute le RT, les RTX 3080 et 3080 Ti sont devant, la RTX 3080 Ti en rastérisation étant au même niveau que la 6900 XT avec RT et FSR.

En 1440p, ce n'est pas différent en rastérisation, on reste sur un schéma connu de Radeon à l'aise dans ce mode de rendu. Avec FSR, on conserve le même classement qu'en 1080p, et avec RT, on voit la RX 6900 XT être quasiment collée à la RTX 3080 Ti. En UHD, la RTX 3080 Ti devient la reine du bal, comme c'est souvent le cas, constaté lors de nos tests. La RTX 3080 s'intercale entre les deux RX de tête. Il faut cependant une RTX 2080 ou GTX 1080 Ti pour pouvoir y jouer autour des 40 ips, le reste du panel étant trop bas. Le FSR ajoute de la marge à toutes les cartes, sans que l'on ne puisse voir visuellement dans quelle mesure il élude les détails. Le RT sans FSR est jouable à partir de la RTX 2080 Ti avec 45 ips, et ce jusqu'à la RTX 3080 Ti qui trône en tête. Entre ces deux cartes, on retrouve toutes les autres, les RX 6000 et quelques cartes Ampere.

Au final, ça mouline bien quand même, le FSR est un plus pour le framerate, mais il faudrait voir son impact visuel que la qualité générale. C'est un compromis pour tous, à voir en fonction de chacun. Le RT pompe de la ressource, mais cela reste modéré sur son impact sur les performances.