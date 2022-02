Intel a modifié le format de ses NUC gaming depuis une génération : le boitier prend de l'embonpoint, intègre un CPU desktop et plus basse tension, U ou H, ça n'a plus rien à voir du tout. Avec les Dragon Canyon, le géant bleu propose deux NUC 12 basés sur Alder Lake 65 W, un avec le 12700, l'autre le 12900. La boite grossit, 189 mm de hauteur x 120 mm de largeur x 357 mm de profondeur, on est loin du truc plat qui pouvait se glisser partout. Mais ce n'est plus la même puissance déployée.

En fait, avec ses bousins, Intel marche sur les plates-bandes des ASrock et autres Zotac avec leurs barebones tout équipés. Les NUC 12 Extreme du jour prennent jusqu'à 64 gigots de DDR4 3200 SoDIMM, il y a 3 slots M.2, 2 ports TB4, 6 USB 3.2 Gen 2 Type-A, du WiFi 6E, un port réseau 10 GbE, et un autre 2.5. Il y a même un slot PCIe 5.0 x16 pour ceux qui veulent coller une carte graphique, ne dépassant pas a priori 324 mm de long et plus de 3 slots.

Il y a donc deux modèles de NUC12E, celui en Alder 12700 porte le nom de code NUC12EDBi7, celui en 12900 devient NUC12EDBi9. On commence à en trouver sur la toile, à des prix conformes à ce que fait Intel depuis des lustres, c'est-à-dire chers, démarrant bien au-delà des 1100 $. Un Shuttle ou un SUGO en plus petit ! (Source VDCZ)