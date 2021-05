Days Gone a été la bonne surprise de la semaine dernière, et il fait partie de ces jeux qui montrent que même issus de la PS4, ils ont un potentiel important sur PC, à condition de les remettre au goût du jour. Pour rappel, c'est l'Unreal Engine 4 qui pédale derrière, et qui donne vie à ce genre bien prisé, mais qui commence à saturer des jeux en monde ouvert et avec zombies. TPU avait fait un test, Gamegpu lui a emboîté le pas. Qu'est-ce que ça donne sur nos cartes graphiques, pour certaines très très chèrement acquises ?

En FHD, les RTX 3080 et 3090 dominent les débats, pas trop surprenant compte tenu que ce moteur a des appétences vertes, au même titre que l'Unreal Engine 3 en avait pour les rouges. Les RX 6900 XT et 6800 sont à égalité, la RX 6700 XT finissant entre RX 3060 Ti et RTX 2080 SUPER. On notera la très bonne tenue de la GTX 1080 Ti, ainsi que la RX 590 devant la GTX 1060. En bas, la RX 570 permet 48 ips, ce n'est pas mal, mais on sent que cette génération Polaris ainsi que ses concurrentes directes Pascal comment à tirer la langue, il faudra jongler avec les options.

En QHD, la RX 6900 XT est très proche de la RTX 3090, et passe devant la RTX 3080. La RX 6800 décroche de sa grande soeur, alors que la RX 6700 XT reste placée juste derrière les RTX 3060 Ti et 2080 SUPER. Globalement, à part des moyennes plus basses, on conserve le même classement, sauf en tête où ça remue un peu.

Enfin en UHD, les RTX 3080 et 3090 reprennent leurs places acquises en FHD, la RX 6900 XT étant proche, ces trois cartes citées dominant les débats et tout le reste du panel. La 6700 XT paye très certainement un bus VRAm limitant pour glisser cette fois derrière la RTX 2080, même si ça reste dans la même fourchette de valeurs. Au final, il y en a pour tous les goûts, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut quand même une CG assez forte pour en profiter au max, autrement, on gagnera de précieuses ips en baissant certaines options, souvent les ombres font partie de ces petits détails qui permettent de gagner, comme la profondeur de champ.