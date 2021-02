AMD n'avait pas lancé ses puces Renoir Desktop AM4 4000G au détail, cassant au passage les pattes de tout acheteur potentiel désireux de se faire un petit PC puissant et familial. C'était dommage, car un APU Zen 2, ça avait de la gueule quand même. Depuis quelques jours, on entend parler des APU Cezanne 5000G, basés cette fois sur Zen 3 et toujours en AM4. Ces derniers jours, on apprenait que la principale faiblesse de Renoir serait comblée avec un cache L3 passant de 2 x 4 Mo à 1 x 16 Mo, voilà qui devrait soulager les transferts de données, en sus d'un garage à bits plus grand.

Selon 1usmus, à qui nous devons le logiciel CTR, utilitaire pour gérer les fréquences et tensions des Ryzen 3000 et plus, affirme que le lancement se ferait le 15 février, c'est-à-dire lundi prochain. Et selon lui, les fréquences devraient être de 5 GHz et plus selon les puces sur tous les coeurs, mais ce n'est guère étonnant puisque les Renoir 4000G avaient aussi cette aisance que n'ont pas les CPU classiques Ryzen 4000. De plus, les Ryzen 5000 sont plus doués que leurs frangins. La seule incertitude, car on ne voit pas comment on pourrait être déçus des perfs de ces APU si proches techniquement des 5000, c'est de savoir si AMD va refaire la même con.erie de réserver le stock aux OEM et intégrateurs, ou s'il va enfin ouvrir la boite de Pandorre du détail.