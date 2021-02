Si vous aimez les statistiques de nouvelle année, vous allez être servis. Après les estimations d’IC Insight concernant la production de galettes de silicium, voici venir le tour de Gartner sur le terrain des dépenses en semi-conducteurs parmi les OEM, c’est-à-dire parmi les fabricants de produits directement utilisables par le grand public. N’y cherchez donc pas Intel, AMD ou encore NVIDIA, puisque ces géants fabriquent eux-mêmes la majorité de leurs puces, et ont donc des dépenses liée à l’achat de composants encore faibles.

Bien que les places soient conservées par rapport à l’an dernier, avec un Apple en tête, fort de sa réputation de matériel premium ; et Samsung second, aidé par sa division mémoire et une demande forte en SSD de la part des entreprises. En tout, ce top 10 a grignoté 1,1 % du marché mondial en un an, passant de 40,9 % à 42 %, mais la croissance moyenne des investissements de 7,3 % dissimule des variations internes bien plus fluctuantes.

2020 Rank 2019 Rank Company 2020

Revenue 2020 Market Share (%) 2019 Revenue 2019-2020 Growth (%) 1 1 Apple 53,616 11.9 43,239 24.0 2 2 Samsung Electronics 36,416 8.1 30,247 20.4 3 3 Huawei 19,086 4.2 24,933 -23.5 4 4 Lenovo 18,555 4.1 16,773 10.6 5 5 Dell Technologies 16,581 3.7 15,584 6.4 6 6 BBK Electronics 13,393 3.0 11,653 14.9 7 7 HP Inc. 10,992 2.4 10,729 2.4 8 8 Xiaomi 8,790 2.0 6,974 26.0 9 9 Hon Hai Precision Industry 5,730 1.3 5,816 -1.5 10 10 Hewlett Packard Enterprise 5,570 1.2 5,561 0.2 Others 261,109 58.0 247,640 5.4 Total 449,838 100.0 419,148 7.3

Tout d’abord, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, visant tout particulièrement Huawei, a bien eu l’effet escompté, avec un dévissage complet de 23,5 % de ses dépenses... sans pour autant perdre sa place contre Lenovo. Le vide créé par le retrait du chinois profite ainsi principalement à Samsung (+ 20,4 %) et Xiaomi (+ 26 %), notamment grâce à leur division de téléphonie mobile. Pour Apple, les 14 % supplémentaires proviennent d’une accumulation de facteurs : d’une part, l’annonce de nouveaux Mac, la pandémie accélérant le besoin en ordinateurs et tablette du fait du télétravail, ainsi que le succès des EarPods. Et pour 2021, alors ? Aucune prévision n’est encore disponible de ce côté-là, mais il y a fort à parier que l’histoire ne change pas fondamentalement, le COVID étant toujours dans nos pattes.

