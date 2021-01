Nous parlons souvent des CPU pour PC, allant de la machine de guerre pour les ordinateurs fixes aux modèles adaptés aux portables, tout en passant par les monstres du secteur HEDT, mais il faut rappeler qu'AMD arrive aussi sur le marché très mobile avec Samsung pour équiper les smartphones de puces au GPU basé sur RDNA2. En rumeur depuis cet été, ce partenariat s'esr concrétisé avec l'annonce de la puce Exynos 2100, qui doit équiper les prochains terminaux haut de gamme du géant coréen. De quoi ouvrir de nouvelles portes à AMD et aider à l'adoption de son architecture sur les plateformes ARM notamment.

Un premier benchmark serait donc apparu sur le net, montrant des résultats préliminaires sur l'efficacité supposée de cette puce au niveau du GPU justement. Il semblerait que sur la partie graphique, les scores soient bons, et en comparant avec la puce A14 de chez la pomme - qui reste une référence dans le domaine - nous pouvons voir des écarts significatifs, allant de 24 % à 90 % selon le benchmark employé. Toutefois, gardons les pincettes sur ce que cela donnera réellement en jeu sur les terminaux équipés de cette puce : nous ne savons pas dans ces résultats les écarts possibles sur la partie CPU, et il est probable qu'en situation réelle cela sera différent. Il faudra aussi voir l'impact possible sur la consommation. C'est toujours une bonne nouvelle cependant pour le milieu mobile, peut être moins bonne pour le gaming fixe, à voir le résultat dans les semaines qui suivent. (source : Tom's Hardware US)