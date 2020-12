Silverstone annonce un nouveau boital compact et minimaliste, qui devrait plaire aux amateurs de sobriété. La société nous a récemment présenté des alimentations entrée de gamme, avec les VIVA 650 et 750, toutes deux équipées de certifications Gold. Vous devez vous souvenir du SUGO 14, nous vous en avions parlé en aout dernier, ce boîtier Mini-ITX se montre très polyvalent et accepte des configurations assez grosses malgré la petite taille du bousin. Eh bah, en fait c'est le SUGO 15 qui nous arrive aujourd'hui, une version plus premium qui se passe de certains éléments pas forcément indispensables, pour augmenter le nombre de configurations possibles.

Le look de ce produit est vraiment similaire au SUGO 14, sauf qu'il se passe de la bande orange sur la façade. Ensuite, on constatera l'absence de baie 5.25", ce retrait permet d'augmenter la capacité du boital, de quoi faire encore plus de configurations. Vous pourrez positionner des mobales format Mini-ITX et Mini-DTX. Pour le GPU, les cartes graphiques allants jusqu'à 330 mm de longueur pourront passer, de quoi installer des modèles tri-slot sans trop de soucis. Au niveau du ventirad, vous pourrez mettre un produit de 183 mm de hauteur, de quoi caler de gros dual-tower quand même. Sinon, le watercooling est également possible, avec de quoi de caler un 240 mm, ce qui laisse quand même pas mal de marge pour le cooling CPU. Vous pourrez aménager votre PC dans six configurations différentes, contre cinq auparavant. Autre avantage de ce modèle, vous pouvez positionner une alimentation au format ATX, pas de limitation particulière pour le coup et donc un choix assez large pour votre build. Pour les connectiques, nous avons un port USB Type-C en 3.0 et un port audio, c'est léger franchement, surtout qu'un port 3.1 en Type-A n'aurait vraiment pas été de trop.

Dans cette nouvelle version, vous aurez de l'aluminium, donc un style plus premium qui change bien du plastique basique que nous avions sur le SUGO 14. Le produit est déjà disponible à la vente, à un tarif de 167,50 $ et est proposé en coloris noir ou argent. C'est un boîtier qui a du style, mais qui se confronte à bon nombre de références déjà bien implantées en Mini-ITX. Par exemple, on pourra citer le NZXT H200i, qui n'est pas au format cube ou bien le très compact DANCASES A4-SFX. Ce ne sont que des exemples et il faudra choisir en fonction des composants sélectionnés pour votre PC, mais aussi de vos gouts, puisque le boîtal est un choix tout de même très subjectif.