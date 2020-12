Le Smart Access Memory est la marque choisie par AMD pour nommer la fonctionnalité Resizable Base-Address Register développé par PCI-SIG pour la norme PCIe et présente depuis des lustres, cette dernière ne fut jamais utilisée jusqu'ici. Avec SAM, compatible chez AMD uniquement avec un combo Zen 3, chipsets 500 (et 400 au fur et mesure que les nouveaux BIOS arrivent) et Radeon RX 6000, le CPU peut voir d'un seul bloc et adresser la totalité de la mémoire vidéo de la carte graphique, plutôt que d'être limité à 256 Mo, de quoi permettre d'obtenir dans la majorité des cas des performances en hausse, parfois un peu, parfois un peu plus. Forcement, dans la foulée de l'annonce, beaucoup s'interrogeaient aussi sur une activation de SAM pour les Ryzen antérieurs à Zen 3 et si AMD le permettrait un jour. Il semblerait maintenant que ce jour n'arrivera jamais, tout simplement parce que le hardware ne le permettrait pas !

Sorry, I didn't know that but this is technically impossible. Maybe they could emulate it, but it would be extremely slow.



Zen 2 does not support full-rate _pdep_u32. https://t.co/OwIv3lZ2WO — CapFrameX (@CapFrameX) November 26, 2020

En effet, il se trouve qu'AMD a étoffé le root complex PCIe des Ryzen 5000 avec l'implémentation matérielle d'une fonctionnalité nommée « full-rate _pdep_u32/64 » ou PDEP/PEXT, une instruction de manipulation de bit qui fait partie de l'ensemble BMI2, suggéré comme étant indispensable pour permettre au Resizable BAR de fonctionner. Lors de ses tests, Anandtech avait révélé que le cycle de l'instruction PDEP/PEXT (Parallel bits deposit/Parallel bits extract) est 250 fois plus rapide sur Zen 3 par rapport à Zen 2, désormais à niveau avec celui d'Intel. Avant Zen 3 et l'implémentation hardware complète, la fonctionnalité était en fait émulée en microcode (pour des raisons d'économies et de taille de la puce ?), on peut donc supputer que s'en servir aujourd'hui pour le SAM n'aurait aucun sens et produirait des gains probablement inexistants, voire négatifs.

Par contre, il s'avère que les processeurs Intel supportent cette fonctionnalité depuis la 4e génération Core Haswell (les Core 4000, si vous vous sentez nostalgique, c'est par ici), c'est-à-dire avec l'introduction du root-complex PCIe 20 lignes ! Ainsi, en théorie, tous les processeurs Intel depuis 2014 seraient matériellement capables de se servir du Resizable-BAR, et ce ne serait donc qu'une « simple » question de bonne volonté des fabricants pour créer, certifier et distribuer les firmwares nécessaires. On peut toujours rêver... Mais serait-ce vraiment utile sur de vieilles machines et est-ce que cela se justifierait vraiment pour les fabricants d'y allouer des moyens ? En ce qui concerne le matos récent, pour lequel c'est sûrement déjà bien plus pertinent, Nvidia planifie d'utiliser le Resizable BAR pour certains de ses GPU et une poignée de plateformes Intel 400 ont déjà reçu un nouveau firmware pour son activation, et ça fonctionne, avec des gains variables.

AMD aurait-il donné sans vraiment le vouloir un p'tit avantage à ses concurrents en révélant une fonctionnalité - apparue avec le PCIe 2.0 - longtemps « oubliée » et perdu l'un de ses arguments marketing dans la foulée, tout en se tirant dans le pied avec l'incompatibilité officiellement inexpliquée des générations précédentes ? On a tout de même du mal à croire qu'AMD pouvait ne pas se douter que la concurrence allait également finir par s'en servir considérant la « banalité » apparente de la chose. Au fond peu importe, tant que tout le monde puisse en profiter tôt ou tard d'une manière ou d'une autre et sans être enfermé dans un écosystème, un surplus de performance n'est jamais de refus. Donc merci quand même, AMD ? (Source et Source)