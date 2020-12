Le constructeur Phanteks a présenté de nouveaux boîtiers Mini-ITX qui devraient ravir les amateurs de configurations compactes. La société nous avait déjà présenté en juillet dernier les Eclipse P500A, des produits assez passe-partout, qui arrivaient quand même à garder un certain look gaming. Ce n'est pas tout puisque nous avions la chance de voir arriver une mouture supplémentaire, le P360A, une version respirante se calant entre le P400 et le P600, apportant une quantité importante de Mesh, de quoi assurer un meilleur airflow. Eh bah, pour le coup, c'est une nouvelle version du Phanteks Evolv Shift qui nous est présenté, avec en supplément une version AIR, qui elle aussi promet un meilleur flux d'air.

Nous restons sur du SFF, avec la prise en charge d'une mobale au format Mini-ITX au maximum. Cette version Shift 2 acceptera des GPU plus larges qu'avant, avec 2.9 slots possibles à occuper. Un cable riser sera d'ailleurs fourni avec l'engin, vu le placement atypique du GPU. Au niveau alimentation, il faudra toujours se cantonner à du SFX et SFX-L pour ce modèle. Au niveau des matériaux, on trouve un châssis fait de métal et d'aluminium anodisé, ainsi qu'une vitre en verre trempée du plus bel effet. Pour le stockage, vous pourrez positionner deux périphériques 2.5" et un unique en 3.5", il sera possible d'étendre la prise en charge à quatre 2.5", en achetant des kits de montage supplémentaires. Pour le refroidissement, il sera possible de positionner un AIO 120 mm et de rajouter deux moulins 120/140 mm. Au niveau des connectiques, vous trouverez en façade deux ports USB 3.0 - on se demandera pourquoi il persiste tant de réticence à mettre plus récent. Ensuite vous trouverez en plus une prise SATA et de quoi contrôler le RGB du boîtier ou des composants, rien de tel pour épater la galerie dans la nuit.

Les variantes AIR avec grille Mesh, dépourvue de verre trempé et classique du Shift 2 arriveront pour ce mois de décembre 2020. Les tarifs annoncés sont de 99 euros pour la version AIR et 109,99 euros pour le modèle de base. Difficile de comparer ce produit face à la concurrence, en effet, celui-ci est tout de même assez atypique. Si l'on devait citer d'autres références en Mini-ITX, on parlera du IN WIN B1, qui lui aussi est assez spécial dans sa conception, sinon il y a aussi le Thermaltake Core V1, plus classique, mais franchement efficace.