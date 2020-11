Selon une fuite précédente, la future gamme mobile d’AMD, numérotée 5000, devrait faire usage de modèles sur base Zen 3 (Lucienne), mais aussi Zen 2 (Cezanne), entachant l’intérêt du saut de la génération 4000 sur les CPU de bureau, initialement pensé pour uniformiser les nomenclatures. Néanmoins, rien n’est encore officiel à ce sujet, et l’affaire est quelque peu tombé en désuétude depuis les sorties récentes des GPU, qu’il s’agisse des RX rouges comme des RTX vertes.

Ainsi, c’est un score Geekbench — comme c’est original... – qui vient nous replacer dans le bain des rumeurs et autres leaks, concernant le Ryzen 7 5800U. Pas de changement par rapport à la précédente fuite, bien que cette dernière remonte à plus d’un mois, ce 5800 U reste détecté à 1,9 GHz de base (contre 2,0 GHz) et 4,44 GHz en boost pour une partie graphique VEGA @ 2 GHz, en plus d’être muni de 16 threads étalés sur 8 cœurs et de 16 Mio de L3. Côté score, le nouveau venu se tape 1421 points en single core, et 6450 points en mutithread, soit respectivement 300 points et 4000 points de moins qu’un 3800X de bureau. Sans surprise, l’écart en multicœur se creuse du fait des contraintes thermiques plus stricte sur le segment des laptops, à voir ce qu’il en est en pratique. De tout manière, pour un cTDP de 10 à 25 W (sans que nous sachions le paramétrage lors de l’exécution), la performance demeure respectable ; mais reste à moduler selon les performances de la concurrence qu’imposera Tiger Lake.

Pour ce qui est de la disponibilité, ces APU devraient débarquer vers le début 2021, probablement afin de libérer les lignes de production pour les CPU et GPU plus coûteux et les fêtes de fin d’année. En attendant, il va falloir prendre son mal en patience ! (Source : VideoCardz via NotebookCheck)