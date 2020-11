Prédicateur de l'industrie du semiconducteur (enfin, l'un d'entre eux), IC Insights a partagé son analyse sur l'état du marché et a capturé la position dans laquelle celui-ci devrait boucler cette superbe année 2020. Un travail de prédiction qui implique notamment un classement des plus gros acteurs mondiaux du milieu essentiellement par la quantité de flouze brassé durant l'année entière (et une projection pour les semaines restantes). Rappelons que ce classement ne discrimine absolument pas les fondeurs dits "pure play" (TSMC), les fondeurs qui produisent essentiellement pour eux-mêmes (Intel) ou aussi un peu pour les autres (Samsung, Koxia, etc.) ni les vendeurs de puces fabless (AMD, Apple, etc.). Mais avant de se plonger dans le dernier classement établi par IC Insights, histoire de se mettre dans le bain et se donner un point de comparaison bien pratique, voici le classement que l'analyste avait publié il y a exactement 1 an :

Avec cette image rafraîchie du marché du semiconducteur en tête, on peut donc à présent se pencher sur le top 15 anticipé pour 2020 :

Parce que la tendance ne risque certainement pas de s'inverser durant les 5 semaines qu'il nous reste en 2020, on peut d'ores et déjà conclure que l'année a été particulièrement faste pour les semiconducteurs, et vu la vitesse à laquelle se sont évaporés tous les stocks du dernier hardware paru (l'exemple qui nous interpellera forcément le plus), il serait bien difficile d'affirmer le contraire. Une résilience impressionnante durant cette crise du coronavirus dont bien des industries doivent en rêver. La demande explose de partout, c'est un fait, mais pour ne rien arranger, la production des puces ne cesse aussi de se complexifier, avec tous les nouveaux types défis à relever que cela implique.

En tout cas, après une année 2019 relativement morne, IC Insights anticipe que 7 des acteurs afficheront cette fois-ci une croissance annuelle supérieure ou égale à 22 %, la progression la plus fulgurante serait celle de Nvidia, avec une croissance insolente de 50 % ! Intel est parti pour rester sur son trône (brièvement perdu en 2018) et sur la première place du podium devant Samsung et TSCM, pas de chamboulement de ce côté-là, mais la progression du fondeur taïwanais laisse songeuse pour 2021... Samsung pourrait-il perdre sa deuxième place ? Après tout, TSMC fournit pratiquement tous les acteurs présents dans ce tableau, s'ils vont bien, il va bien, forcément. Finalement, notons l'arrivée d'AMD dans le top 15, une réalisation fort logique et attendue vu ses derniers exploits, marquée par une croissance fantastique de 41 % ! Allez, vivement 2021 ? (Source)