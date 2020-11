Zen 3 avec les Ryzen 5000 ont enfin réussi le pari à détrôner Intel sur tous les secteurs : consommation, perfs en jeu, perfs en applicatif, bref Intel est en souffrance technologique même si ses chiffres ne le montrent pas. Avec un tel matériel en retard, sans oublier les innombrables failles, on peut dire qu'Intel a trouvé un marché de non-connaisseurs pour écouler ses puces/plateformes. Le successeur grand public de Comet Lake est Rocket Lake, et il aura la lourde tâche de constituer un vrai tremplin/intermédiaire vers le 10nm. En effet, toujours gravé en 14nm, Rocket Lake délaisse enfin Skylake pour Cypress Cove, dont le gain en performance attendrait un peu plus de 10%. À coeurs équivalents, il prendrait a priori sa couronne en gaming, mais cela devrait se jouer une une poignée de pourcents tout au plus, rien qui n’éliminerait Zen 3 pour autant.

Les puces en 10nm arriveraient en fin d'année 2021. Mais quid de Rocket ? Si on s'attendait au début 2021, la date serait fixée au mois de mars 2021. La source dit que la famille serait bien compatible avec les cartes mères Z490, quid du support du PCIe 4.0 dans ce cas ? Autre point donné par les rumeurs, le flagship aurait 8 coeurs et 16 threads, ce qui ne pèsera pas forcément lourd face aux 5900X et 5950X, la lutte serait prévue avec le 5800X. Pour rappel, Rocket Lake doit apporter du mieux, tel qu'Intel l'a spécifié il y a quelques semaines, dont un iGPU enfin digne de ce nom, même si les puces desktop ne sont pas foncièrement les plus intéressantes pour ça. Et tout transistor dédié au GPU ne l'est pas dans le CPU, ce qui pourrait expliquer la limite à 8 coeurs. Bref, de la baston se profile, et l'enjeu sera plus serré entre Zen 3 et Cypress Cove.