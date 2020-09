no ragotz

En plein ouragan d'électrons, Nvidia a publié tranquillement et sans trompette un nouveau hotfix. Estampillé 452.22, il risque d'avoir une durée de vie courte puisqu’au lancement des RTX 3000 le 17 septembre, il y a 200% de chances qu'on ait un nouveau pilote qui reprendra en plus toutes les améliorations et corrections de bugs parues jusque là.

Cette version corrige des bugs de chutes de frame rate lorsque le Ray Tracing est activé dans Call of Duty Modern Warfare. Marvel's Avengers également crashait sur les GPU Pascal lorsque vous faisiez ALT+TAB pendant une partie. Minecraft Java Edition pouvait planter lorsque XSplit tournait en toile de fond. Enfin l'écran n'était pas détecté lorsque vous le connectiez en Thunderbolt 3 sur le HP SPectre x360 15t-df100. Pour toutes ces raisons, il y a les 452.22 !