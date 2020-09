Si Qualcomm markette en priorité sa série Snapdragon grâce aux performances de premier rang des modèles haut de gamme estampillés 800, ce n’est — de loin — pas la seule série de produits de la firme. Introduite en février 2018, la série 700 vise à démocratiser le niveau de prestation du très haut de gamme, tout en gardant une tarification moins élitiste.

Cette fois-ci, il est question d’un Snapdragon 732G, sans surprise à destination des smartphones et tablettes orientés « joueurs ». Faisant suite au modèle estampillé 730G, le nouveau venu propose le même CPU octocore avec 6 Kryo 470 cadencés à 1,8 GHz, et 2 Kryo 470 plus rapide à 2,3 GHz, soit 100 MHz de plus que son aïeul. 2020 oblige, un accélérateur de Machine Learning est également embarqué, capable de délivrer 3,6 TOPS... mais il s’agit en fait que de la combinaison du CPU, du GPU (un Adreno 618 annoncé comme 15 % plus rapide que l’ancien, un Hexgin 688 comme DSP et un accélérateur neuronal non précisé.

Côté lithographie, le bousin côtoie les RTX 30X0 avec le 8 nm de chez Samsung ; et, pour ce qui est du réseau, nous restons sur du classique : WiFi 6/ac, Bluetooth 5.1, modem LTE compatible dual SIM cat 15 en débit descendant, cat 13 en montant, soit 800 Mbps vers vous, et 150 Mbps pour les données à destination des nuages. L’écran pourra quant à lui être HDR, de définition maximale 3360 x 1440 px, sachant que l’appareil photo, lui, pourra afficher 192 Mpx maximum, ou 2 x 22 Mpx pour les terminaux doublement pourvus. Pour les modèles équipés, il ne faudra logiquement pas longtemps au vu des maigres différences avec le 730G, dont il n’est, finalement, qu’une version sélectionnée pour sa qualité de gravure. À voir ce qu’il en est une fois placé dans un téléphone !