C’était en 2016 que le Noctua allemand s’était lancé dans le watercooling AIO pour nos chers processeurs, ils se nommaient Silent Loop et nous avions pu en tester les modèles 120 et 240 mm, qui s’en étaient sortis pas trop mal pour une première tentative ; un autre de 280 mm faisait également partie du lot et le modèle 360 mm était quant à lui arrivé un an plus tard.

Et depuis ? Plus rien. Les Silent Loop sont aujourd’hui quasi inexistants dans le commerce et n’apparaissent même plus sur le site du constructeur, d’aucuns pourraient penser que be quiet ! avait fini par changer d’avis sur le watercooling. Que nenni, 2020 marquera enfin la seconde vague d’eau pour le catalogue du constructeur, avec l’arrivée prochainement de la série Pure Loop !

120 mm !

280 mm (et 240 mm avec un peu d'imagination) !

360 mm !

Que sait-on à son sujet ? Pas encore tout malheureusement, le communiqué officiel ayant été assez radin en détail. Néanmoins, be quiet ! affirme avoir testé ses nouvelles solutions pendant des mois pour arriver à quelque chose de fiable et de silencieux (bah voyons). Sur ce dernier point, ça ne devrait pas être très différent des Silent Loop, puisque l’on y retrouvera des ventilateurs de la famille Pure Wings 2, sans savoir si leurs caractéristiques seront identiques à ceux déjà commercialisés. On sait tout juste qu’il peuvent se faire entendre sur une plage de 18,9 à 40,5 dBA.

En sus, un bloc CPU illuminé avec une LED blanche (bel effort pour une marque allergie aux LED, le RGB pour la prochaine fois ?) et dont la plaque froide est vêtue de nickel, des câbles flexibles, toujours la même fameuse pompe « découplée » comme sur les Silent Loop et toujours un réservoir facilement accessible (avec bouteille de liquide en bonus). On notera que l’épaisseur du radiateur ne sera plus que de 27 mm, ce qui n’est pas forcément un mauvais point puisque le passage d’air sera en principe facilité, potentiellement avec des nuisances sonores réduites et un meilleur dégagement de la chaleur. Vu ainsi, la recette n’a tout de même pas l’air d’avoir beaucoup changé, mais l’OEM n’est ni Asetek ni Alphacool. CoolIT peut-être (utilisé par Corsair pour certains de ses modèles, dont le H150i Pro RGB XT) ?

Pas de lancement au compte goutte cette fois-ci, toute l’armada de 120 à 360 mm arrivera d’un seul coup en octobre et les prix seront les suivant : 120 mm @84,90 €, 240 mm @94,90 €, 280 mm @104,90 € et 360 mm @119,90 € ! Et oui, c’est effectivement bien moins cher que les prix publics des Silent Loop, entre 20 et 55 € en fonction de la taille du radiateur. La garantie restera de 3 ans. À bientôt pour les tests !