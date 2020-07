En 2017, quand Zen 1 fut lancé, le soulagement fut réel. En effet, AMD enfin proposait une offre CPU crédible, vaillante, ouverte et moins chère que la concurrence. En applicatif, le gap était comblé, bien moins en jeu même si c'était quand même sans commune mesure avec Bulldozer. Dans les octocores, le R7 1700 connut un succès énorme, moins cher que les autres, mais pas sans potentiel malgré ses 65W, vendu autour des 350€.

Quelques années plus tard, allez, au hasard, 3, le Ryzen 3 3300X est arrivé, avec 4 coeurs, mais avec autant de cache L3, des fréquences plus élevées, et surtout les raffinements de Zen 2. Que vaut un 1700 face à ce CPU vendu autour des 150€ en jeu ? Techspot a fait ce duel générationnel, le vieux contre le minot. Comme définition, il s'est mis au 1080p, le seul niveau qui assure une limitation processeur, si le GPU doit lisser les résultats, on ne pourra rien voir. Pour ajouter du fun, un 3600 et un 3500X ont été intégrés.

Notre confrère a pris une GTX 1650 SUPER, une RTX 2060, une RTX 2070 SUPER, et enfin une RTX 2080 Ti. Le résultat est quand même attendu : plus le GPU est limitant et plus les CPU semblent débiter les mêmes résultats. Par contre, le 1700 prend systématiquement une volée de bois vert par le 3300X dès la carte graphique est testicouillue, à partir de la RTX 2070 SUPER dans le cadre de l'article.