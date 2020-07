On n'échappe pas aux kits d'évolution pendant les soldes et Rue du Commerce nous propose un kit comprenant une carte mère Asus TUF B450 Plus Gaming, un Ryzen 7 3700X et 16 Go de Vengeance LPX 3200 MHz cas 16. Tout ce beau monde est à 479,90 € avec le code SBA-AMDPOTE2, livraison incluse. Vous aurez là de quoi vous construire un PC polyvalent plutôt solide, idéal pour le jeu et les tâches un peu plus lourdes. Pour profiter de l'offre, direction notre lien juste en dessous. Et si vous n'avez pas besoin d'un R7 3700X, on vous met le même kit avec in R5 3600 pour 384,90 €.