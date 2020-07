Teclab nous apporte une info intéressante sur l'APU de bureau Renoir. Vous allez nous dire que l'homme masqué nous en a fait une belle à l'envers hier, avec son fake du 3600XT, par contre sa publication sur le 4700GE a l'air cohérente. Premièrement le numéro de série semble pertinent et quasiment identique au 4700G (terminent par 146 et 149), ensuite VDCZ publie, et ça fait donc deux raisons valables selon nous. Nous vous rappelons que les différences entre 4700G et GE sont subtiles, le premier a un TDP de 65W et le second glisse à 35W. Du coup les fréquences passent de 3.6/4.4 GHz vers 3.1/4.3 GHz. Autrement on conserve les 8 coeurs, les 16 threads, et les 8Mo de cache L3.

Dans le screenshot de Teclab, le 4700GE a affiché une fréquence en boost de 4.35 GHz, mais on retiendra surtout la fréquence mémoire de 2166 MHz donnant de la DDR4 4333, et la synchronicité de la fréquence de l'Infinity Fabric à 2166 MHz. Cela a conduit à une latence de 47.6ns, quand la moyenne est autour des 70/75. Évidemment cela ne préfigure en rien des performances finales, il est même tentant d'imaginer un Ryzen 3000 octocore avec 4 fois moins de mémoire cache L3, (ce qui pourrait d'ailleurs expliquer cette facilité à monter en fréquence par ce biais) mais il sera également très intéressant de voir le comportement de l'iGPU en jeu avec de tels arguments d'overclocking !

Cliquez pour agrandir