C’était peut-être le clap de fin pour certains des lecteurs Blu-ray de Samsung, dont le constructeur a par ailleurs décidé l’année dernière d’en arrêter toute nouvelle fabrication face à la tombée en désuétude du support concerné ayant perdu la bataille face au streaming et la VOD. On avait découvert fin juin que plusieurs des lecteurs du géant coréen avaient soudainement et relativement simultanément commencé à souffrir d’un problème — suivant l’installation d’une mise à jour — rendant leur utilisation impossible et qui est a priori incontournable par les utilisateurs.

Un bug qui a concerné le monde entier (au moins une trentaine de pays, parait-il) et touché au minimum 15 références différentes des séries BH et HT en tout si l’on en croit certaines sources. Samsung avait réagi assez rapidement sur certains forums, par la voix de ses community managers, en affirmant travailler d’arrache-pied pour trouver l’origine et une solution.

Finalement, le constructeur a opté pour la voie de l’échange ou de la réparation, indiquant qu’une résolution via une nouvelle mise à jour logicielle était donc impossible. Par exemple, outre-Rhin, une page dédiée a été mise en place pour faire sa demande. En France et ailleurs, il faut d’abord contacter le SAV de Samsung, qui vous donnera (normalement) un numéro de dossier et indiquera le centre agréé le plus proche (parfois lointain…), auquel il faudra ensuite l’envoyer ou y déposer le matériel.

Malheureusement, il semblerait que tout le monde ne soit pas exactement mis à la même enseigne — d’un pays à l’autre, mais aussi d’un réparateur à un autre ou selon le bon vouloir de l’agent contacté (et que ce soit SAV Samsung ou centre agrée) — concernant la prise en charge des frais de l’envoi et de la réparation, certains affirmant n’avoir eu rien à payer, contrairement à d’autres. Néanmoins, si l’on en croit la community manager sur le forum de la communauté européenne Samsung, tout devrait être pris en charge (et même si la garantie est dépassée, semblerait-il). Bref, tout peut être bien qui finit bien, au prix d’un peu de patience et parfois de persévérance…