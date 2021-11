no ragotz

Une fois de plus, HP aurait été un peu trop bavard (le stagiaire qui a probablement été trop enthousiaste, comme d'hab) et l’infatigable @momomo_us a su récupérer l'information ainsi publiée avant que le fabricant ne réalise son erreur et corrige le tir. De quoi s'agissait-il ? Hélas, pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est que l'on connaîtrait à présent les noms de 3 références de processeur AMD jusqu'à présent inconnues au bataillon. Le format de la nomenclature suggère qu'il pourrait s'agir des futurs modèles basse consommation de la famille Barcelo, le soi-disant refresh des APU Ryzen 5000U Cezanne/Lucienne, les générations actuelles. Attention, les spécifications affichées dans le tableau sont purement spéculatives !

Il est toutefois intéressant de noter qu'AMD pourrait ne pas reproduire ce que l'entreprise avait fait avec Lucienne, le refresh des APU Renoir 4000U. En effet, AMD avait opté pour inclure Lucienne à la génération des Ryzen 5000, malgré le fait que les APU fonctionnaient toujours sur les bases d'une architecture Zen 2, contrairement au reste du catalogue à base de Zen 3 — y compris les APU Cezanne qui avaient été déjà été introduit auparavant. Pour ce refresh, AMD pourrait donc en rester à la nomenclature des Ryzen 5000, plutôt que de passer à 6000. Est-ce mieux ainsi ? Sans doute, une transition ne sera probablement pas justifiée. Par contre, cela veut dire que la gamme APU Ryzen 5000 d'AMD serait ainsi composée de 3 séries différentes...

P’tit nom Cœurs / Threads Cache L3 Fréquence base / boost TDP par défaut (configurable 10 - 25 W) Architecture CPU AMD Ryzen 7 5825U 8 / 16 16 Mio ? 15 W Zen 3 AMD Ryzen 7 5800U 8 / 16 16 Mio 1,9 GHz / 4,4 GHz 15 W Zen 3 AMD Ryzen 7 5700U 8 / 16 8 Mio 1,8 GHz / 4,3 GHz 15 W Zen 2 AMD Ryzen 5 5625U 6 / 12 16 Mio ? 15 W Zen 3 AMD Ryzen 5 5600U 6 / 12 16 Mio 2,3 GHz / 4,2 GHz 15 W Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U 6 / 12 8 Mio 2,1 GHz / 4,0 GHz 15 W Zen 2 AMD Ryzen 3 5425U 4 / 8 8 Mio ? 15 W Zen 3 AMD Ryzen 3 5400U 4 / 8 8 Mio 2,3 GHz / 4,2 GHz 15 W Zen 2 AMD Ryzen 3 5300U 4 / 8 4 Mio 2,6 GHz / 3,8 GHz 15 W Zen 2

Barcelo était encore inconnu au bataillon jusqu'à l'apparition de cette roadmap en avril, sans oublier que le nom avait fuité une deuxième fois en juillet, via CoreBoot. En tant que refresh supputé à base de Zen 3, Barcelo pourrait ne pas apporter de très grandes évolutions par rapport aux APU existants, hormis pour le passage de Zen 2 à Zen 3 dès lors que l'on prend Lucienne comme point de référence. Avec ceci, toujours en 7 nm, Barcelo devrait logiquement aussi apporter des fréquences en hausses, autant pour les cores que pour la partie graphique intégrée, toujours à base de Vega. Les APU Barcelo sont pressentis dans le commerce pour le début de 2022, ce que les référencements — certes, temporaires — de produits chez HP semblent donc définitivement confirmer. (Source)