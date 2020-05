Alors qu'on parle de CPU Vermeer et d'APU Renoir pour nos machines de bureau cette année, voilà que déboulent d'autres noms prodigieux pour des produits qui devront se montrer à la hauteur de l'excellence de leurs noms de code. En même temps, Cezanne ou Matisse, ça sonne toujours mieux que Gégé ou Jean-Paul, ça en impose quoi ! Alors, matons cette première map sortie tout droit de chez Expreview :

Le Refresh Matisse, s'il n'est pas confirmé par AMD, semble encore plus se profiler, il y a trop de fuites pour que ça ne soit qu'une rumeur, disons qu'il ne peut y avoir de fumée sans feu. Vermeer donc occupera l'année 2021, et il n'y a rien après, pas plus d'info. Pour les APU, Renoir que nous connaissons comme étant un CPU Zen 2 avec un iGPU Vega 7nm va débarquer comme prévu. Derrière, ce serait Cezanne, de Q2 2021 à Q2 2022. Selon la source, Cezanne aura bien un CPU Zen 3, mais conserverait un iGPU GCN, encore une mouture optimisée de Vega ? Enfin à partir de Q2 2022, Rembrandt conserverait les coeurs Zen 3, mais son iGPU basculerait enfin sur RDNA. C'est bien, mais la déception existe un peu dans la mesure où on imaginait l'après-Renoir immédiat avec RDNA, à voir ce qu'il en sera puisque cette roadmap est tout sauf officielle.

Komachi le twittos de son côté a publié un tableau qui reprend en détail les données d'Expreview, mais y ajoute une info concernant l'après Vermeer. On parle bien du CPU à base de Zen 4, et qui inaugurera l'AM5, puisqu'AMD a bien confirmé que Zen 3 sera le dernier en AM4. Si en 2021 la case reste vide, en 2022 le successeur du successeur de Vermeer se nommerait Raphael. Évidemment, à ce stade il faut juste garder ces données en tête, mais ne pas en faire une vérité bonne pour appuyer les théories les plus farfelues.