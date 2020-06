Après la GTX 1650, la GTX 1650 SUPER, la GTX 1650 GDDR6, voici une nouvelle référence ! Galax est celui qui commit le crime, avec un modèle recensé sur son site. Voici la GTX 1650 Ultra cher lecteur, mais que peut-elle bien apporter à la gamme actuelle ? C'est simple, elle est animée par un TU106 très castré, le fameux TU106-125. Ensuite, elle conserve du coup les mêmes caractéristiques que la GTX 1650 GDDR6, à savoir 896 cuda cores, des fréquences de 1410 à 1590 MHz selon la charge et la température et la consommation, et aucun RT Cores ni de Tensor Cores. Il y a bien 4 gigots de GDDR6 à 12 Gbps, tout en conservant le bus 128-bit. Dans nos tests, la GTX 1650 non GDDR6 se situe un peu sous la RX 570 4Go, tandis que la GTX 1650 SUPER ayant plus de cuda cores et la même VRAM que l'Ultra se situe au niveau de la RX 580 8Go.

Même si c'est un TU106, tout à été désactivé... ou il s'agit tout simplement d'un GPU pas complètement satisfaisant recyclé, qui permet d'augmenter le nombre de cartes à vendre ? En revanche, c'est une initiative signée Galax à destination de la Chine, et en aucun cas une nouvelle appellation décidée par le caméléon. Non, l'Ultra n'est pas meilleure que la version GDDR6. Mais one ne la trouvera pas dans nos contrées !