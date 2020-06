Pour le moment, sur le segement mobile, la 10ème génération de CPU d’Intel se compose de deux familles de processeurs différents : les iX-10XXGX, des processeurs en 10 nm sous architecture Ice Lake, et des iX-10XXX en 14 nm sous architecture Comet Lake, l’énième refresh de Skylake poussant au maximum les fréquences.

Nous ne savons pas si ce partage sera amené à perdurer dans les générations suivantes, mais Intel a maintes fois confirmé que le successeur d’Ice Lake serait également en 10 nm (++) et répondrait au nom de Tiger Lake. Parmi les changements attendus, la microarchitecture changerait une nouvelle fois pour intégrer des cœurs Willow Cove dont nous ne savons encore rien, et la partie graphique gen12 devrait fournir des performances encore jamais vues sur des CPU Intel, notamment de par sa proximité architecturale avec Xe, la famille de GPU dédié de la firme.

Ce n’est pas la première fois qu’un processeur supposément de cette nouvelle fournée fait le tour de nos colonnes : une certain i7-1185G7 s’était déjà fait flashé, toujours sur 3DMark (test Time Spy), pas plus tard qu’en avril dernier. À l’époque, le CPU affichait 4 cœurs pour 8 threads, et une fréquence de 3 GHz en boost... Or, une nouvelle fuite, découverte par @_rogame, nous envoie aujourd’hui sur un i7-1165G7 et 3DMark 11, une puce théoriquement de gamme inférieure à en croire la nomenclature, qui, lui, frime avec la même configuration logique (4 cœurs/ 8 threads) mais des fréquences de 2,8 GHz de base et 4,4 GHz en boost.

Pour les précisions sur la partie graphique, nous repasserons, 3DMark ne réussissant pas à tirer quoi que ce soit du nouveau venu

Côté score, c’est bon, voire très bon : 11 879 points pour la simulation physique (le CPU, en somme) et 6 912 pour la partie graphique (le GPU, donc !). Pour donner un point de comparaison, un R7 4800U (8 cœurs/16 threads à 4,2 GHz en boost) sur le même benchmark donne dans les 13 200 en score CPU et 6 000 points pour le GPU, pour un TDP de 25 W — là où la version d’Intel est supposément à 28 W. De quoi espérer une sévère compétition avec un bond significatif des performances par cœur pour la prochaine génération ? Gardons tout de même les pincettes de rigueur : ni le prix, ni les disponibilités, ni l’authenticité de ce résultat ne sont encore avérés ! (Source : Wccftech)