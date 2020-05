Vous avez lu notre test des Comet Lake 10600K, 10700K et 10900K. Il ne vous aura pas échappé que les bousins chauffent dur, et c'est également lié à l'état PL1 ou PL2 du CPU, sans oublier le TAU. En gros, le PL2 correspond à un état "overclocké", avec tension majorée selon les constructeurs de cartes mères, et ce pour une durée moyenne de 56s, cette durée étant le TAU. Le PL1 quant à lui est l'état initial du CPU qui s'enclenche à la fin du PL2. Bref, ça chauffe gaillard, et vous pouvez retrouver l'article sur ce lien magique !



Pour autant, Intel n'a pas remis sa pâte thermique minable qu'il avait adoptée au sortir de Sandy Bridge, et ce jusqu'à Kaby Lake. Heureusement serait-on tenté de dire, une grosse poignée de degrés aurait fait throttler le moindre CPU. Mais est-ce que c'est mieux de le délidder pour le passer sous métal liquide ? L'expérience a été tentée par le trublion germain Der8auer, et le gain moyen ne casse pas trois pattes à un canard, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a gagné entre 4 et 9 degrés selon les coeurs usités. On reste sur notre conseil, il vaut mieux envisager un bon refroidissement type AIO, idéalement un 360, que de lui ouvrir le ventre au risque de flinguer le bousin, à plus de 600 boules, ça ferait quand même bien suer !