Le jeu Maneater est sorti il y a quelques jours, et il reprend un concept déjà éprouvé : celui de la poiscaille qui est en colère parce que ses parents ont été transformés en poisson panné par Captain Igloo. Les boules quoi... Alors ce requin que vous pilotez, il faut le faire gameller, pour pouvoir nager et occire le mécréant pêcheur de la surface du globe. Mais il devra également se frotter à la faune résidente, qui n'a manifestement pas peur, quel animal assez stupide voudrait se frotter aux dents acérées du squale ? Mais ce qu'on appréciera dans le jeu, c'est le challenge qui oblige à tuer 10 mérous, le fantasme absolu pour tous les membres de CDH ! Le jeu est moyennement accueilli, mais il est victime surtout de son choix laissant peu de place à la folie.

Gamegpu l'a testé, animé par l'Unreal Engine 4. Comme on le répète, cette version est plus amicale avec les verts que les rouges, là où l'Unreal Engine 3 faisait l'inverse. En 1080p, ça bouchonne à 149 ips pour une grosse poignée de GPU verts allant de la RTX 2060 SUPER à la RTX 2080 Ti, sans oublier la GTX 1080 Ti. Suivent à 144 et 139 les Radeon VII et RX 5700 XT. Les RX Vega 56 et 64 en revanche sont bien en place, la première étant entre les deux GTX 1070, la seconde un peu derrière la GTX 1080. La GTX 1060 bat les RX 580 et plus petit, mais doit céder face à la RX 590. C'est donc pas mal du tout pour les rouges.

En 1440p, la Radeon VII reste derrière la RTX 2060 SUPER, la RX 5700 XT suit de très près. Ça se complique pour les RX Vega, derrière la GTX 1070 Ti, la RTX 2060 étant collée à la RX 5700 XT qui n'est initialement pas sa cible. La GTX 1060 égale la RX 590 et bat donc toutes les autres Polaris. En UHD, il y a plusieurs cartes au-dessus des 60 ips, et un autre bon gros lot compris entre 50 et 60, groupe dont sont exclues les GTX 1070, RX 5700 et RX 5600 XT. Au final, ça tourne quand même très bien, y compris en UHD, si vous aimez le genre, ça se tente, vous pourrez jouer confortablement !

Crédit image @NME