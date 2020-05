Cyberpunk arrive, c'est une certitude. Après des années de silence suite au premier trailer balancé en 2013 et qui avait fait sensation, le jeu a subi sa première com en 2018, avant de montrer du gameplay dans la foulée. Le plan était simple : on devait tâter du polygone le 16 avril 2020 avant qu'un report laconique, qui plongea les fans dans le désarroi, n'indique le 17 septembre. 5 mois de plus, voilà ce qui nous était demandé. Mais depuis l'année dernière, rien ne circule sur le titre.

On sent bien que les choses ont bougé en coulisses, puisque CD Projekt Red déploie la grosse com, et elle n'est pas en bronze ni en bouse ! Le 11 juin prochain se tiendra une conférence nommée Night City Wire, Night City étant le nom de la ville fictive où se déroule l'histoire du jeu. Il nous est demandé de nous tenir prêts, on peut donc penser que l'on verra vraiment l'avancement du jeu. Concrètement, on veut voir du gameplay, et d'autres environnements que celui de la ville, la map du titre devrait être énorme. Le patron de la communication de CDPR, Marcin Momot, a déclaré que du boulot y sera montré. On n'en attend pas moins pour un tel titre, et surtout de la part d'un des rares studios PC dont la réputation est excellente.