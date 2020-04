Le Ryzen 5 3600X passe une nouvelle fois sous les 200 € grâce à Rue du Commerce cette fois et son code AMD4-3600X. La bête aux 6 coeurs et 12 threads, cadencés à 4.4 GHz en boost a su montrer sa polyvalence dans nos tests, et sa capacité en jeu. D'ailleurs, il équipe la dernière machine complète testée ici même. La livraison est offerte en point relais ou en magasin Carrefour et vous disposez du pack Reprise sur ce produit. Pour profiter de l'offre, suivez notre lien en bas de page.