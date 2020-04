Parmi les sites offrant le plus de fuites - comprenez, d’informations de CPU encore non annoncé par leur maison-mère - UserBenchmark est très bien placé. De plus, son référencement avantageux et son système de comparaison de processeurs par notes basées sur les résultats de benchmark lui offre une grande popularité auprès des néophytes.

Cependant, nous nous méfions toujours des tests synthétiques : parfois truquées, ils ne représentent que la performance brute d’un processeur sur des tâches parfois lointaines des applications réelles du processeur (par exemple, les performances en chiffrement seront marginales en jeu si les DRM ne viennent pas trop s’inviter à la fête). Cependant, la polémique du jour passe au-delà de ce biais habituel, puisque le site a été accusé de truquer ses résultats afin de favoriser les CPU Intel. Dans certains cas, leurs résultats de tests montrent en effet des scores supérieurs globaux chez les bleus, alors que tous les scores intermédiaires sont en faveur du concurrent rouge.

Étrange, certes, mais pas forcément suffisant pour condamner tout le site : il est possible que les applications de mesures de performances soient spécialement optimisées pour chaque microarchitecture, donnant ainsi des scores incomparables entre CPU de différentes générations ; ou effectuer un ration performance/prix... sauf que ce n’est pas ce que laisse à penser la présentation du site ; et que, en réponse à ces accusations, le staff a eu la joyeuse idée de traiter ses détracteurs d’« armée d’influenceurs » répandant le drama. Une déclaration qui n’explique en rien pourquoi la part accordée aux applications multithreadées ne fait que réduire depuis la sortie de Zen chez les rouges, alors que la tendance générale est aux antipodes, les jeux prenant notamment enfin en compte les quadcore, voire les hexacores.

La toile s’est bien évidemment enflammée à ces déclarations, et Reddit a tranché, les liens UserBenchmark seront interdits sur les fils r/hardware et r/Intel, épicétout. Avec respectivement un million et soixante-treize mille membres, la réputation du site devrait en pâtir, au moins chez les initiés. De manière assez ironique, sur r/AMD, les modérateurs ont opté pour une réponse automatique à chaque message liant vers UserBenchmarks, expliquant l’inutilité de la source. Extrême, comme solution, peut-être même un peu trop, le site s’étant déjà défendu sur son impartialité ; mais la communauté Reddit n’est pas vraiment reconnue pour son calme et son sens de la mesure !

Pendant ce temps, sur r/AyyMD...

Difficile de rester impassible à ces annonces. Tester est effectivement prendre la parti de la représentativité des applications sélectionnées pour un usage global, et les pressions des firmes sont grandes pour favoriser leurs produits, d’autant plus si le média jouit d’une popularité galopante... ce qui peut avoir raison de l’objectivité dudit média. Ainsi, pour se fier à des résultats garantis sans bullshit, mieux vaut multiplier les sources, dont votre comptoir favori ! (Source : NotebookCheck)