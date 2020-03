Même le Titanic a tenu plus longtemps ! Depuis des semaines, on voit des posts apparaitre chez les deux pourvoyeurs de leaks sur Twitter, rogame et Tum Apisak. Ce jour, ce sont les scores Physics du benchmark Fire Strike, après avoir eu quelques scores sur Time Spy hier. À la différence des dernières fuites, on a cette fois plus de puces Comet Lake au menu, puisqu'en sus des classiques i9-10900K et i7-10700K, on a également les 10700, 10600K et 10400. Au total, on a donc presque la gamme complète qui devrait être lancée à une date inconnue. Voici compilés dans un tableau, les scores Physics de Fire Strike, relevés par les deux twittos et sur divers tests sur la toile, afin de voir en gros une échelle des valeurs.

cekoikoncauz ? Quelle RAM ? Score Physics Ryzen 9 3900X 32 Go DDR4 3800 30415 Ryzen 9 3900X 32 Go DDR4 3400 30084 Ryzen 9 3900X 32 Go DDR4 3200 29955 i9-10900K (TA) ? 29083 i9-10900K (RG) 64 Go DDR4 2666 28988 i7-10700K ? 26163 i9-9900K ? 24984 Ryzen 7 3700X ? 24629 i7-10700 ? 24176 i5-10600K ? 20444 Ryzen 5 3600X ? 19387 i5-10400 ? 17803

Comme on s'en doutait, les puces Intel restent au niveau en jeu, ou du moins en application tirant parti du CPU. En applicatif, on verra bien ce que ça donne quand on aura les processeurs en main, ce qui n'est pas le cas. Le 3900X devrait rester devant, le 9900K serait battu par le 10700K, ce qui implique que les fréquences en charge de ce dernier seraient supérieures au 9900K, le 10600K devrait être au-dessus du 3600X. On parle bien du benchmark uniquement, car en jeu, les choses changent, mais globalement on devrait retrouver le même type de classement. Mais à quel prix quand on voit un 3900X à 470€ ?