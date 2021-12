Alors même que Steam a stoppé la vente des Steam Box, il est clair que leur département logiciel n'a pas stoppé le travail de compatibilité. En effet, s'il est de notoriété publique que les triples A sont davantages optimisés pour Windows de par un travail conjoint des équipes de développement et des fabricants, cela n'empêche parfois pas le manchot d'aller passer devant en termes de performances pures grâce à un OS moins gourmand.

Ce n'est cependant pas d'une comparaison entre OS dont il est question ici, mais d'un composant logiciel en train d'être réécrit. Grâce à la mise à disposition de drivers open source pour les cartes AMD et Intel, des précisions sur l'implémentation de certains composants de la pile d'affichage 3D sont très simples à obtenir. Notamment les jeux exploitant l'API bas niveau Vulkan, qui utilisent jusqu'alors un compilateur de shaders intégré à LLVM... Or celui-ci est un projet de grande envergure qui ne vise pas que le jeu comme cible finale ; d'où des performances pas toujours optimales, et les difficultés standards de progression des patchs.

C'est pourquoi Valve a décidé de développer son propre compilateur de shaders pour AMD. Cette fois-ci plus en surcouche de LLVM, le bousin se nomme ACO et est tout naturellement disponible sur GitHub. Valve annonce une compatibilité "étendue en terme de jeux", ainsi qu'à la fois un temps de compilation des shaders réduit et des performances améliorées par rapport au système originel, comme le monte ce graphique fort incomplet fourni par la firme.

Tout cela semble bien appétissant, et l'on se demande bien ce que Valve compte faire de ses projets à terme sans support matériel... De nouvelles SteamBox ? Un OS dédié pour la VR ? Simplement miser sur la prolifération du libre sur les ordinateurs de bureau ? Affaire à suivre... (Source : Phoronix)

