Le WR Super Pi 1M tant convoité, car c’est LE bench d’overclockeur, a de nouveau été battu. C’est Hideo de la Team Japan qui renouvelle l’exploit à un niveau qui restera, je pense, longtemps le record du monde (au moins avant l’arrivée des Peryn). En effet, Hideo a fait très fort avec un magnifique 8.563s avec un E6850 @ 5913 Mhz. De l’azote liquide a encore été de la partie évidemment et la carte mère utilisée pour atteindre les 657 Mhz de FSB nécessaires à ce WR est encore la petite P5K d’Asus, carte qui tourne aux alentours des 120€ en France et qui est la coqueluche des overclockeurs les plus extrêmes. Félicitation à Hideo, il l’a bien mérité…

Voir le post sur XS