Si vous aimez le Capitaine Deep Cool et ses fieffés périphériques , le voilà qui sort sa Moto Guzzi LE Marrs … pardon, son vaisseau spatial en direction de Le Mars comme disent les Américains, ou plutôt LE Marrs comme Pascal bourré. Derrière ce patronyme se sont enterrées deux douches en circuit fermé pour processeur, aussi connues sous le nom d’AiO : voyons donc ces OVNIS de plus près.

Au rapport, deux modèles extraterrestres : le LE500 affiche ses deux moulins tels des yeux perçants, et le LE300 fera ainsi office de cyclope, sachant que les deux bousins se basent sur du 120 mm très classique. Si vous pensiez voir un arc-en-ciel, c’est raté : Marrs est mal éclairé ces jours-ci, ses représentants sont ainsi cantonnés au vert statique ! Côté performances, les moulins affichent 85,85 CFM très exactement, et 3,27 mm H2O : pas mal, mais il faudra faire avec leurs 2250 RPM et les 32,9 dBA à pleine charge. Si vous pensiez que le nombre suivant le nom (LEXXX) correspondait à une quelconque puissante en watts (faute d’être une dimension), c’est raté : le LE300 est donné pour 180 W maximum, et 220 W pour le LE500 ; des spécifications qui conviendront à merveille pour laisser s’exprimer un Alder Lake un peu trop fougueux. DeepCool communique sur des radiateurs en cuivre pour une dissipation optimale, allié à une pompe low profile de caractéristiques inconnues.

Au niveau des tarifs, comptez 62,99 € pour le petit martien et 74,99 € pour le double, le tout arrivant chez vous avant la fin du mois. Dans le domaine, la concurrence mondiale est bien dure, il faudra donc des performances en béton pour que le bousin s’impose !